Autoridades procuram migrantes ilegais marroquinos que fugiram do quartel em Tavira

Um grupo de 17 migrantes ilegais marroquinos fugiu do Quartel do Regimento de Infantaria nº 1 do Destacamento de Tavira, no Algarve, durante a madrugada desta quinta-feira.

Segundo a RTP, que avançou com a notícia, dois foram já detidos pelas autoridades, mas estão ainda 15 em fuga.

A fuga dos migrantes foi também confirmada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) ao PÚBLICO.

Estes migrantes fazem parte do grupo de 28 que chegou ao Algarve a 15 de Setembro, sendo que 24, todos homens, foram colocados no quartel em Tavira. Três mulheres, uma delas grávida, foram instaladas na Unidade Habitacional de Santo António no Porto e um menor foi entregue ao Tribunal de Família e Menores.

Na altura o SEF informou que dois destes migrantes tiveram de ser separados do grupo porque testaram positivo para a covid-19.

De acordo com o SEF, os restantes migrantes foram colocados no quartel para fazerem a quarentena profiláctica.

Sobre os dois migrantes que já foram detidos, o SEF informou que um teve de ser transportado para o Hospital de Faro, depois de se ter ferido num pé durante a fuga, e o outro encontra-se nas instalações da PSP de Tavira.

Além disso, foram já accionados no terreno todos os mecanismos necessários para localizar os 15 migrantes ilegais, em articulação com os restantes órgãos de polícia criminal nacionais e espanhóis, informou o SEF.