Sentença do Supremo volta a agitar o independentismo catalão

O ex-líder da Catalunha, Quim Torra, viu-se inabilitado de exercer o cargo na Generalitat e anuncia eleições para fazer “avançar a causa da independência”. Mas como chegámos até aqui? No dia em que passam três anos do referendo não reconhecido pela independência da Catalunha ouvimos Nuno Nogueira, autor de uma tese sobre “a cobertura mediática ao referendo pela independência da Catalunha e as suas consequências políticas”.

Subscreva o P24 e receba primeiro cada episódio. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos logo de manhã clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.

Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.