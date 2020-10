Debater ou não debater? Eis a questão do momento na batalha Trump-Biden

Depois de o primeiro frente-a-frente entre Donald Trump e Joe Biden ter deixado meio mundo de cabelos em pé, a comissão que organiza os debates das eleições presidenciais nos EUA prometeu dar aos moderadores mais ferramentas para impedirem que a próxima oportunidade volte a transformar-se num concurso de mentiras, ofensas e golpes baixos. Enquanto essas propostas não são conhecidas, jornalistas e comentadores políticos norte-americanos vão transformando em ideias concretas a sua indignação com “o pior debate da História” – no limite, pedem o cancelamento dos dois debates que estão agendados, e no mínimo sugerem que se corte o microfone ao Presidente dos EUA.

