Zona do Aleixo privilegiada no novo PDM do Porto

O novo Plano Director Municipal do Porto (PDM), que entrará dentro de dias em discussão pública, definiu o Aleixo como uma das 12 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) do documento, transformando aquele território numa zona de intervenção urbanística mais apurada.

Esta UOPG tem prazo máximo de execução de dez anos, sendo os cinco primeiros responsabilidade de privados e os restantes feitos num modelo de “cooperação”, define o regulamento do PDM.

A intervenção urbanística programada para o local onde na década de 70 foi construído o bairro do Aleixo, cujas últimas torres foram demolidas em 2019, “visa a estruturação de um território para habitação, com a criação de um espaço verde de fruição colectiva, desde a frente ribeirinha até ao limite norte da UOPG (rua da Arrábida), assim como, a compatibilização dos projectos urbanísticos de grande dimensão previstos para o antigo bairro do Aleixo e para a antiga Companhia do Gás e Central Térmica do Ouro”.

A UOPG do Aleixo é delimitada pela rua do Ouro, rua do Aleixo, rua da Arrábida, rua da Mocidade da Arrábida e traseiras dos prédios urbanos que facejam com as ruas das Condominhas e da Arrábida.

Na reunião de câmara de segunda-feira, dedicada ao novo PDM, o vereador do Urbanismo, Pedro Baganha, classificou a definição de UOPG como a intervenção “onde o último PDM teve menos sucesso”: nenhuma das 24 definidas em 2006 avançou, disse, classificando esses espaços como “zonas congeladas” e “inoperativas”. A opção do executivo de Rui Moreira foi, por isso, diminuir para metade as UOPG, reduzindo também a “complexidade” das intervenções.

Pedro Baganha sublinhou ainda que as novas UOPG procuraram “reforçar o papel do desenho urbano”, criando um “estudo de detalhe” para cada uma dessas áreas que, apesar de “não ter carácter vinculativo”, poderá “facilitar a implementação” das mesmas. Além do Aleixo, o novo PDM define como UOPG a zona de Nun’Alvares, o Parque da Cidade, Aldoar, Ramalde, Viso, Regado, Currais, Contumil, Cartes, Corujeira e o Parque Oriental.