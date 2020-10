Câmara de Lisboa vai apoiar 37 projectos BIP/ZIP no valor de 1,6 milhões de euros

A Câmara de Lisboa vai apoiar 37 projectos ao abrigo da edição deste ano do programa BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária, num investimento municipal de 1,6 milhões de euros, foi anunciado nesta quarta-feira.

A autarquia aprovou nesta quarta-feira, por unanimidade, em reunião pública do executivo municipal, a homologação da lista de classificação final do programa BIP/ZIP 2020 e a transferência de verbas para as entidades promotoras.

De acordo com informações disponibilizadas à Lusa pela autarquia, a 10.ª edição do programa recebeu 131 candidaturas, provenientes de 303 entidades promotoras e parceiras, que abrangiam 67 territórios BIP/ZIP.

Destas, foram seleccionadas pelo júri do concurso 37 projectos que incidem sobre 42 territórios BIP/ZIP que serão implementados por 113 promotoras e parceiras.

O programa contará com um investimento total de 2,1 milhões de euros, sendo que 1,6 milhões são da responsabilidade do município e mais de 490 mil euros provêm de fundos angariados pelas entidades promotoras e parceiras.

Dos 37 projectos aprovados, 12 visam o apoio directo às comunidades e grupos vulneráveis, seis enquadram-se na área da Educação, seis no combate à exclusão no emprego, cinco na área do reforço da empregabilidade, enquanto oito dizem respeito a outras temáticas, nomeadamente o combate à exclusão na educação e no emprego.

Os jovens são os destinatários com mais projectos (12), seguindo-se os grupos vulneráveis (9) e as famílias (7).

Há ainda quatro projectos destinados às crianças, quatro para os idosos e um projecto a pensar nos adultos (população em idade activa).

Quanto às temáticas escolhidas, a promoção da inclusão e a prevenção são as áreas com mais projectos (14), seguidas da promoção de competências e empreendedorismo (12).

Segundo a Câmara de Lisboa, liderada pelo PS, a edição de 2020 do BIP/ZIP conta com “56 entidades que participam pela primeira vez” e, das 41 promotoras, seis vão receber pela primeira vez financiamento ao abrigo do programa.

As dez edições do programa BIP/ZIP totalizam um investimento de 15,7 milhões de euros, a realização de 391 projectos, por 647 entidades diferentes, e o envolvimento de 143 mil habitantes em 67 territórios.

A discussão da proposta do vereador com o pelouro da Educação, Manuel Grilo (BE, partido que tem um acordo de governação da cidade com o PS) para a testagem à covid-19 de professores, alunos e assistentes operacionais da cidade, com recurso a testes rápidos, foi adiada para a próxima reunião do executivo camarário.

Nessa reunião será igualmente discutida uma proposta do CDS-PP para a testagem à covid-19, com periodicidade mensal e também utilizando os testes rápidos de detecção antigénio, de professores e assistentes operacionais das escolas sob gestão da Câmara Municipal de Lisboa.