EPAL celebra o dia da água com um jarro Bordallo Pinheiro

A EPAL celebra o Dia Nacional da Água, nesta quinta-feira, com o lançamento de um jarro da autoria da empresa de faianças Bordallo Pinheiro. De seu nome Gota, esta peça resulta de uma parceria entre as duas empresas a que chamaram “Se queres água toma”, inspirada em Raphael Bordallo Pinheiro, autor da representação popular do Zé Povinho.

Mais A carregar...

O jarro azul.turquesa e com uma pega tem a forma de uma gota de água e inspira-se também no universo da Bordallo Pinheiro nas cores e nos relevos que tanto caracterizam aquela marca. A peça remete ainda para os antigos jarros que se usavam nos lavatórios antigos de quarto.

“Tratando-se de um jarro de mesa, com a diversidade e riqueza de todos estes pormenores estéticos, fica implícita a ideia de que a água da EPAL está presente em todos os momentos da vida e da família”, refere a companhia das águas lisboeta em comunicado, lembrando que a água da torneira é a opção “mais sustentável e amiga do ambiente”.

O jarro pode ser comprado no Museu da Água da EPAL, na Mãe d’Água das Amoreiras, e nas lojas EPAL, Lisboa. Custa 60 euros.