Olhó Rally Fish! Matosinhos com rota de petiscos por 71 restaurantes

É já a 8ª edição do Rally Fish, rota dos petiscos tornada tradição em Matosinhos. Nesta edição há muitos mais restaurantes por onde peregrinar: são 70, um “número recorde”, segundo a organização.

“Dos restaurantes tradicionais aos mais modernos, passando por restaurantes vegetarianos e de cozinhas do mundo”, o mapa dos petiscos é vasto. Entre as propostas, tanto se pode encontrar um caril do mar, como uma cavala fumada em serrim, tacos de peixe ou croquetas de choco.

A receita é sempre a mesma: um petisco e um copo de vinho, de 1 a 18 de Outubro nos espaços aderentes, fica por 3 euros. Há muito por onde escolher por Matosinhos, Leça, Angeiras, Perafita e Senhora da Hora.

Foto Cavala fumada em serrim - O Palato

Organizado pela câmara de Matosinhos, conta com a parceria da Zomato, que lista os restaurantes e seus acepipes e dá acesso a outras ementas e reservas.

Ao longo da rota, os apreciadores dos petiscos irão também podendo votar nos melhores. Mais informações no site oficial.

Foto Pataniscas de Polavo, bacalhau, cogumelos - Avô Arnaldo

Alguns dos petiscos

Pataniscas de polvo, bacalhau, camarão e cogumelos no Avô Arnaldo; sopa de peixe à Tubarão (no Tubarão, claro), Mexilhões em molho verde (n’ O Manel), o creme de marisco d’ O Gaveto, amêijoa à Memória (no Praia da Memória), sopa miso de peixe branco com algas wakame do Sushi no Mercado ou o Sunomono da Tasca Japonesa (é salada de pepino marinada em vinagre com sésamo), chamuças vegetarianas no GAO, croquetas de choco na Casa Mota, nuggets de bacalhau no Memorial, pimentos recheados na Ju de Ló, salada de bacalhau do Dish Fish, iscas de bacalhau no Chalandra, trilogia de petinga em cebolada pimentos e filetes de atum em escabeche de frutos vermelhos com filetes de cavala nas Conservas Bistro ou cavala fumada em serrim no Palato e amêijoas com feijão no João Ratão.

Foto Amêijoas à Memória - Praia da Memória

Siga o Rally Fish por...

Matosinhos: João Ratão, Famiglia Lamana Pizzeria, HopTrip Craft Beer Shop, Pátio do Ló, Teresa, Barco Velho, Di Bistrô, A Chalandra, Chelo Coast House, Além Sabor, Temperos da Zézinha, Dish & Fish, Maria Moita, Cantinho Senhor do Padrão, Companhia das Conservas, Mauritânia Real, Casa Mota, Cais 51, Sicario Taqueria Mexicana, Avô Arnaldo, O Gaveto, O Valentim, A Casinha, Il Ristorantino, A Tendinha, Lais de Guia, O Cantinho do Jarbas, Restaurante Mariazinha, Dom Peixe, Palato, Mauritânia, O Manel, O Malcriado, GAO. Butterfly Bistro, Tubarão, Reserva Wine Bar, Sushi no Mercado, Taberna Lusitana.

Leça: Luso Brasileiro, Casa de Pasto Flor da Praia, Memorial, In'tze, Brisamar, Brasa d'Ouro, O Bem Arranjadinho, O Chanquinhas, Taberna 15, Ju de Ló, Arquinho do Castelo, Dominó - Tasca Japonesa, Los Ibéricos, Irmânia, Ammar​

Angeiras: O Diogo, O Saraiva, Mercado, Paradise, Melanina Club de Praia, Sea You, Solar do Gordo, A Casa do Gordo, Casa da Praça, Lobo do Mar, Diva's Bar, MiraParque

Perafita: Ondas sobre o Mar, Praia da Memória. Marizé

Senhora da Hora: D'Vino Paladar