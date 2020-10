Humberto Pedrosa e David Pedrosa saem da administração da TAP

Humberto Pedrosa, dono do grupo Barraqueiro e vogal do conselho de administração da TAP SGPS, e o seu filho, David Pedrosa, vogal do conselho de administração e membro da comissão executiva, deixaram de ocupar cargos de gestão no grupo de aviação, tendo apresentado a sua renúncia.

De acordo com o comunicado do grupo enviado ao regulador do mercado de capitais, a CMVM, a saída dos cargos “prende-se com eventuais implicações, em avaliação, nas actividades desenvolvidas pelo Grupo Barraqueiro, da prevista reorganização da participação accionista na TAP, SGPS do Estado Português”.

Actualmente, o Grupo Barraqueiro detém 22,5% da TAP de forma indirecta através do consórcio Atlantic Gateway, mas ficará com uma participação directa quando for formalizada a compra dos 22,5% de David Neeleman (até aqui parceiro da Barraqueiro) por parte do Estado. Neste caso, para que a operação se concretize falta ainda a “luz verde” da Autoridade da Concorrência.

Segundo o comunicado, o Grupo Barraqueiro vai manter “o seu compromisso com o Grupo TAP enquanto seu accionista de referência”, e David Pedrosa, “continuará a colaborar com a TAP, em concreto no processo de reestruturação”, sem especificar de que forma é que essa colaboração será feita.

De acordo com o que ficou deliberado esta segunda-feira pelo conselho de administração da TAP SGPS, presidido por Miguel Frasquilho (nomeado pelo Estado) Humberto Pedrosa será substituído por José Manuel Silva Rodrigues, antigo presidente da Carris e ligado à Barraqueiro. Já David Pedrosa será substituído por Alexandra Margarida Vieira Reis, que assume assim o lugar de administradora executiva da TAP. Em ambos os casos as alterações são válidas para o período que falta remanescente do mandato em curso (2018-2020).

De acordo com o CV de Silva Rodrigues disponível na AESE, onde dá aulas, o gestor é actualmente quadro do Grupo Barraqueiro, assumindo as funções de administrador da Via Porto, a empresa que gere o Metro do Porto em regime de Parceria Público-Privada (PPP).

Economista, Silva Rodrigues já foi administrador da CP, da Fertagus, e presidente da Carris, Metro de Lisboa e Transtejo (as empresas estiveram agregadas). Acabou por sair da Carris, onde esteve dez anos, em 2013, no Governo PSD/CDS, na sequência do caso envolvendo contratos swap especulativos em empresas públicas. “A defesa da minha honra obriga-me a provar que a minha demissão é totalmente injusta e injustificada”, afirmou então o gestor num comunicado.

Já Alexandra Reis, segundo dados da TAP, assumiu as funções de Chief Procurement Officer da empresa em 2016. Engenheira electrónica de formação, e detentora de um Master of Business Administration (MBA), trabalhou na PT, REN e NetJets.

A presidência executiva da TAP é agora assegurada, de forma interina, por Ramiro Sequeira, que substituiu Antonoaldo Neves no cargo.