Trek afasta ciclista Quinn Simmons por tweet de apoio a Trump

A equipa norte-americana Trek-Segafredo anunciou nesta quinta-feira ter afastado “até nova comunicação” o ciclista norte-americano Quinn Simmons, após este publicar um tweet de apoio ao presidente Donald Trump, com comentários considerados pela equipa como “divisivos e incendiários”.

Em comunicado, a Trek dá conta da medida tomada, pelos seus valores de “inclusão e de desporto mais diverso e igualitário para todos os atletas”, afastando o jovem de 19 anos.

Trek-Segafredo response to public comments made by Quinn Simmons pic.twitter.com/ygqYjy8FWz — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) September 30, 2020

O problema começou com um post de um comentador de ciclismo no Twitter, criticando Trump. “Se me segues e és apoiante de Trump podes ir embora. Não há desculpas para votar neste homem horrível”, escreveu José Been. O ciclista respondeu a despedir-se com um emoji de uma mão negra e, acusado de ser um ‘Trumper’, Simmons respondeu: “É verdade”.

A discussão na rede social arrastou-se até à Trek, empresa de bicicletas que já tinha sido criticada pelo uso daqueles veículos como arma de arremesso pela polícia contra protestantes.

A Trek-Segafredo explica que embora dê valor “à liberdade de expressão”, não deixa de “responsabilizar as pessoas pelas suas palavras e acções”, pelo que vai “trabalhar com Quinn Simmons para ajudar a compreender o tom de conversação apropriado que um atleta deve manter”, em vez de se juntar “a conversações divisivas”.