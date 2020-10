Sporting afastado da Liga Europa com goleada

Acabou quase antes de começar a carreira do Sporting nas provas da UEFA em 2020-21. No play-off de acesso à Liga Europa, os “leões” foram goleados, no Estádio de Alvalade, pelo LASK Linz (1-4) e passam a concentrar-se exclusivamente nas competições domésticas.

Um adversário incómodo e capaz com bola, que o Sporting já enfrentara recentemente, o LASK adiantou-se no marcador com um golo de Trauner aos 14’, na sequência de um pontapé de canto.

Os austríacos faziam valer um dos seus trunfos, as bolas paradas ofensivas, mas veriam o Sporting reagir e chegar ao empate numa jogada colectiva, concluída com um cabeceamento certeiro de Tiago Tomás (42'). Dois jogos nas provas europeias do jovem avançado, dois golos.

O 1-1 registado ao intervalo deixava tudo em aberto para o segundo tempo, mas foi o LASK a chegar novamente à vantagem. Aos 58’, Raguz aproveitou uma jogada idêntica à do golo português para fazer o 1-2, depois de uma intervenção infeliz de Pedro Porro.

O Sporting voltava a arriscar, a ameaçar mas ficaria definitivamente fora da eliminatória aos 63’. Foi o minuto da expulsão de Coates (vermelho directo num lance em que parece não haver falta) e do 1-3, com um remate certeiro de Michorl na marcação do livre directo.

Desorientado, o Sporting sofreria o quarto golo na abordagem seguinte do LASK (um chapéu de Gruber) e esteve muito perto de encaixar o quinto por duas vezes, valendo em ambos os casos a saída atempada de Adán a condicionar o remate do adversário.