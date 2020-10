A segunda “final” europeia para um Sporting mais completo

O Sporting teve o melhor antivírus possível para o início de época atribulado que viveu: vitórias. Sem o treinador principal no banco e sem poder contar com uma parte significativa do plantel, os “leões” ganharam ao Aberdeen (1-0) e ao Paços de Ferreira (0-2), sem deslumbrar, mas sem comprometer. Para o terceiro desafio da época, um play-off de jogo único frente ao LASK Linz (20h, SPTV1) que dá acesso à fase de grupos da Liga Europa, o Sporting já estará mais completo. Rúben Amorim deixou a quarentena e estará “in loco” a orientar a equipa, e quase todos estão à disposição do treinador para esta segunda “final” europeia numa semana.

Não sendo “a” final, o jogo desta quinta-feira funciona como uma final. A pandemia da covid-19 alterou todo o calendário do futebol europeu e reduziu todas as eliminatórias europeias (excepto o play-off da Liga dos Campeões) a um único jogo. Uma derrota frente ao LASK Linz fará desta uma rara época em que o Sporting fica precocemente afastado das competições europeias – desde 2014 que os “leões” têm marcado presença na fase de grupos da Liga dos Campeões ou da Liga Europa, sendo que, em 2013-14, estiveram de fora da Europa por não se terem qualificado. Antes disso, os “leões” falharam o acesso aos grupos da Taça UEFA em 2005-06, eliminados na ronda de qualificação pelos suecos do Halmstad, uma temporada em que também falharam o acesso à Champions, eliminados pela Udinese.

O Sporting respondeu bem à pressão no jogo com o Aberdeen há uma semana, mas este adversário austríaco não será tão fácil, como os “leões” bem sabem por experiência própria, pelo duplo confronto na época passada na fase de grupos da Liga Europa – triunfo em Alvalade por 2-1, derrota em Linz por 3-0. E o início de época da equipa de Linz tem corrido bem, quatro vitórias e um empate nos seus cinco primeiros jogos, sendo que na eliminatória anterior da Liga Europa, goleou os eslovacos do Dunajska Streda por 7-0.

“É incomparável”, disse em conferência de imprensa Emanuel Ferro, o adjunto de Rúben Amorim que tem conduzido os “leões” no terreno durante a quarentena do seu chefe de equipa. “E não acredito que alguma das equipas esteja a pensar nesses jogos. A preparação tem tido em conta os últimos jogos do adversário”, acrescentou Ferro, que, na verdade é um dos poucos sobreviventes “leoninos” desse último jogo com o LASK Linz – era o adjunto de Silas e, dessa equipa que jogou na Áustria, apenas Coates deverá entrar no “onze” esta noite.

Será, então, com a equipa técnica completa que o Sporting enfrenta o seu segundo desafio europeu da época. Amorim já terá mais por onde escolher – apenas três jogadores se mantêm em quarentena, Renan Ribeiro, Borja e Palhinha, sendo Jovane Cabral, que se lesionou em Paços de Ferreira, o outro indisponível. “É um factor de grande satisfação para o grupo. Queremos estar todos juntos”, sintetizou Ferro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em relação aos dois primeiros jogos, em que apresentou exactamente o mesmo “onze”, o Sporting irá fazer, pelo menos, uma alteração. A lesão de Jovane abriu uma vaga no ataque dos “leões”, que deverá ser preenchida por Nuno Santos, que ocupou o lugar do cabo-verdiano em Paços de Ferreira, ou de Pedro Gonçalves, “Pote”, outro dos que já saiu de quarentena – o recém-contratado Tabata ainda não entrará nestas contas. Outra mudança poderá acontecer entre os centrais, com a introdução de Eduardo Quaresma para o lugar de Neto, ou até mesmo na baliza, que tem sido de Adán nos dois primeiros jogos, mas que poderá voltar a ser de Maximiano.

À beira do “onze”, depois de ter feito praticamente uma hora de jogo em Paços, Nuno Santos admite que não foi um tempo fácil o que passou em quarentena. “Não é fácil apanhar este vírus, 14 dias fechado, a treinar isolado. Treinei e alimentei-me bem. Sou focado e isso fez com que conseguisse voltar logo. Claro que os primeiros minutos não foram fáceis para um jogador que não estava a treinar com a equipa, mas, com a minha preparação, consegui”, frisou o ex-Rio Ave.