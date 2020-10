Manchester City, Olympiacos e Marselha no caminho do FC Porto

Manchester City, Olympiacos e Marselha serão os adversários do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, segundo ditou o sorteio realizado nesta quinta-feira em Genebra.

Não foi um sorteio demasiado penalizador para a equipa portista neste seu regresso à liga milionária, sendo os “citizens”, em teoria, o adversário mais complicado no Grupo C. Pep Guardiola comanda uma equipa cheia de “estrelas” e com uma numerosa colónia de jogadores portugueses (João Cancelo, Bernardo Silva e Rúben Dias), sendo que o FC Porto não tem boas memórias do seu único encontro europeu com o City - eliminado nos 16 avos-de-final da Liga Europa em 2011-12, com duas derrotas, por 1-2 e 4-0.

O adversário do pote 3 que calhou ao FC Porto foi o Olympiacos, orientado por Pedro Martins, e que será adversário portista na fase de grupos da Champions pela quarta vez. Do pote 4, veio o Marselha, de André Villas-Boas, antigo treinador portista e adepto confesso do clube, tendo já manifestado o desejo de assumir a presidência do FC Porto.

Grupo A

Bayern Munique (Alemanha)

Atlético Madrid (Espanha)

RB Salzburgo (Áustria)

Grupo B

Real Madrid (Espanha)

Shakthar Donetsk (Ucrânia)

Inter Milão (Itália)

Lokomotiv Moscovo (Rússia)

​Grupo C

FC Porto (Portugal)

Manchester City (Inglaterra)

Olympiacos (Grécia)

Marselha (França)

​Grupo D

Liverpool (Inglaterra)

Ajax (Holanda)

Atalanta (Itália)

Midtjylland (Dinamarca)

​Grupo E

Sevilha (Espanha)

Chelsea (Inglaterra)

Krasnodar (Rússia)

Rennes (França)

​Grupo F

Zenit (Rússia)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Lazio (Itália)

Club Brugge (Bélgica)

​Grupo G

Juventus (Itália)

Barcelona (Espanha)

Dínamo Kiev (Ucrânia)

Ferencváros (Hungria)

​Grupo H

PSG (França)

Manchester United (Inglaterra)

RB Leipzig (Alemanha)

Basaksehir (Turquia)