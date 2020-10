Excerto do novo livro do economista Thomas Piketty: Capital e Ideologia

Antes de descrever a organização deste livro e as diferentes fases da minha exposição histórica, do estudo das sociedades ternárias e esclavagistas antigas ao das sociedades pós-coloniais e hipercapitalistas modernas, vou começar por expor as principais fontes em que me baseio e o modo como este trabalho se articula com a minha obra precedente, O Capital no Século XXI. Contudo, antes de mais, tenho de dizer algumas palavras sobre o conceito de ideologia utilizado neste estudo.

