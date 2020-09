Três inspectores do SEF acusados de homicídio qualificado de Ihor Homenyuk

Homicídio qualificado, na forma consumada, em co-autoria e posse de arma proibida. São estes os crimes por que estão acusados três inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) suspeitos de terem matado um cidadão ucraniano nas instalações do aeroporto de Lisboa.

O PÚBLICO apurou que Luís Silva, Bruno Sousa e Duarte Laja, em prisão domiciliária desde 30 de Março, irão responder por estes dois crimes.

Ihor Homenyuk morreu a 12 de Março no Centro de Instalação Temporária do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do Aeroporto de Lisboa, onde esteve manietado, numa sala, durante 15 horas.

O MP não irá acusar mais ninguém. A investigação da Polícia Judiciária apontava já nesta direcção, ilibando os seguranças ou qualquer outro interveniente, ao descrever a forma como os três agentes, alegadamente, espancaram o cidadão ucraniano, que esteve durante horas com as mãos atrás das costas presas com algemas de metal, além de algemas de pano. As mãos estavam roxas; os tornozelos amarrados e no corpo tinha as marcas de fita-cola; as calças estavam puxadas até aos joelhos, molhadas por urina, e assim ficou durante pelo menos oito horas.

Entretanto, na terça-feira, a Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) anunciou que vai instaurar oito processos disciplinares a elementos do SEF na sequência do inquérito que apurou a morte de Ihor Homenyuk. O ministro da Administração Interna já tinha determinado, em 30 de Março, a instauração de processos disciplinares ao director e subdirector de Fronteiras de Lisboa (que se demitiram), ao coordenador, bem como aos três inspectores agora acusados.

Durante o período em que esteve detido, o cidadão foi visto por seguranças, por um enfermeiro, e a primeira certidão de óbito, passada no local depois de chamado o INEM, falava de morte por “causa natural”. O cadáver foi depois enviado para o Instituto de Medicina Legal, que teve outro entendimento sobre o que levou à morte de Ihor Homeyuk: as várias fracturas dos arcos costais, associadas à posição em que ele ficou algemado, estiveram na base de uma asfixia mecânica que foi fatal.

O médico legista não teve dúvidas de que se tinha tratado de um homicídio e alertou a PJ, que recebeu uma denúncia anónima. Nela, alguém dizia: “O homem ficou todo amassado na cara e com escoriações nos braços”, “teve convulsões e urinou-se”.

A hipótese da causa de morte levantada pelo médico legista confirmou-se na investigação: Ihor foi deixado pelos arguidos deitado no colchão, com os braços amarrados atrás das costas, com múltiplas fracturas na grelha costal de ambos os lados, o que dificultava o seu processo respiratório, provocando a asfixia mecânica. Nenhum dos agentes do SEF referiu, porém, qualquer agressão no relatório da morte, antes omitindo os factos.