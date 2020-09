Rio acusou Margarida Balseiro Lopes de ser autora de fugas de informação

A aprovação da moção de apoio à candidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa marcou o último conselho nacional do PSD, mas da reunião do órgão máximo do partido entre congressos também se destaca o ataque que o presidente do PSD, Rui Rio, fez à ex-líder da JSD e actual deputada, Margarida Balseiro Lopes, acusando-a, indirectamente, de ser a autora de fugas de informação. O presidente do partido nunca mencionou o nome da ex-líder da Juventude Social-Democrata que não foi a Olhão, no Algarve, pelo facto de a data da reunião do partido coincidir com o seu aniversário.

