A minha mãe paga mais impostos do que Donald Trump

A minha mãe não tem uma torre na Quinta Avenida de Manhattan, nem outra do outro lado do Central Park, nem aliás nenhuma. Tem uma casinha na aldeia natal, com um lagar desativado, um alambique que o meu pai usava, um forno de pão e até há pouco tempo uma capoeira para uma solitária galinha. Recebe uma pensão perto da mínima, e outra de viuvez pelo meu pai, que foi empregado bancário. E, no entanto, a minha mãe paga mais impostos do que o presidente dos EUA Donald Trump — nos anos em que ele paga qualquer coisa.

Continuar a ler