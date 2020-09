A Europa pode ser União

Estas linhas estão a ser escritas em Viena de Áustria, meia pátria de quem as escreve, onde se tem um tipo de vida e forma de estar que muito agrada ao próprio. Tudo mais calmo, respeito incondicional pelas regras de trânsito e pelo outro, no passeio, na rua. O clima é frio, as pessoas são mais circunspectas e fechadas em si, e de pouco se manifestar aos outros. Em contraste o Porto, Portugal, têm um belo clima quente, as pessoas por norma andam muito bem-dispostas. Anda-se mais na rua, fala-se alto, convive-se mais.

Mas está-se num lado ou no outro e somos europeus, conseguimos uma língua comum em que nos entendemos, que pode ser português, austríaco, inglês ou francês, a mesma moeda serve nos dois países. Temos mais em comum entre Portugal e Áustria que os EUA têm de um lado ao outro, ou até do Canadá, ou mesmo da Rússia.

Ninguém tem de abdicar do seu passado, da sua História, da sua língua. Só teremos de permitir uma delegação democrática europeia centralizada de alguns poderes, como a Política Externa do Espaço Europeu, a Defesa, a relação entre os vários países e termos algumas normas em comum no aspecto da Justiça, bem como no campo financeiro. Tudo o resto é local.

Alguns símbolos, que até se notam mais aqui em Viena do que no Porto deviam ser generalizados, tais como ser hasteada em todos os edifícios a bandeira do país e da União Europeia. Saberíamos e sentiríamos o espaço único europeu, fosse no Porto ou em Viena, em Madrid ou em Roma, em Munique ou em Bordéus.



Augusto küttner de Magalhães, Viena

Elevar a psicologia do desenvolvimento

Se tivesse de escolher a instituição que melhor espelha a sociedade na qual vivemos, essa, seria sem hesitar a escola. É aqui que florescem, no cômputo geral, as actividades do conhecimento, da socialização, do movimento (…) como sabemos. Por esse motivo, actualmente, gera perplexidade alguns estabelecimentos de ensino proibirem os seus alunos de desfrutar os intervalos no exterior, alegando receio de um possível contágio do novo coronavírus. Algo que não faz sentido uma vez que os especialistas são peremptórios em afirmar que o risco de infecção é muito maior em contexto de sala de aula. E tudo isto, em termos pedagógicos, é contraproducente ao bem-estar emocional dos jovens e à capacidade de aprendizagem dos mesmos. E não obstante da boa intenção das atitudes dos docentes para contornar os tempos controversos que atravessamos, no meu entender, elas são constrangedoras, retrógradas e sem uma visão de futuro. Por conseguinte, e como a grande maioria dos encarregados de educação defende, é necessário que os professores proporcionem momentos lúdicos e actividades curriculares ao ar livre e desta forma elevar a psicologia do desenvolvimento.

Manuel Vargas, Aljustrel