Trump/Biden: O debate que tinha tudo para correr mal, correu ainda pior

O jornalista Chris Wallace, da Fox News, tinha prometido manter-se invisível durante o primeiro debate entre os dois principais candidatos às presidenciais dos Estados Unidos, Donald Trump e Joe Biden, para que os eleitores ficassem com uma boa ideia sobre quem querem eleger para a Casa Branca no dia 3 de Novembro. Mas, como se esperava, a promessa de Wallace não passou de um desejo bem-intencionado e desmoronou-se logo nos primeiros minutos do debate: nem o moderador passou despercebido, vendo-se obrigado a intervir várias vezes para interromper as interrupções de Trump, nem o eleitorado ficou a saber mais do que já sabia sobre as duas propostas que tem em cima da mesa.

A história do primeiro debate entre Trump e Biden, que decorreu na noite de terça-feira (madrugada desta quarta-feira na hora portuguesa) na Universidade Case Western Reserve, no estado do Ohio, é, acima de tudo, a história dos 90 minutos mais crispados de sempre entre dois candidatos à Casa Branca, e pouco ou nada terá feito para fazer mexer os ponteiros das sondagens. O que acaba por não ser mau para o candidato do Partido Democrata, Joe Biden – é ele quem vai à frente nas sondagens, e era ele quem corria um risco maior de ser derrotado com estrondo.

Não foi isso que aconteceu, em parte graças à estratégia pouco convencional de Trump nas semanas que antecederam o debate. Em vez de salientar as capacidades do adversário, para lhe atirar a pressão para cima dos ombros, o Presidente em exercício e candidato à reeleição não resistiu a agradar à sua base eleitoral e pôs em causa as capacidades mentais de Biden, chegando ao ponto de sugerir que o candidato do Partido Democrata só teria uma boa prestação se fosse estimulado com drogas e se recebesse indicações através de um auricular.

Do outro lado, Joe Biden respondeu também com uma estratégia de debate pouco convencional, mas que acabou por o embalar para uma prestação bastante razoável – ou seja, muito acima das expectativas dos apoiantes de Donald Trump e tranquilizadora para o eleitorado anti-Trump, que tem na candidatura de Biden a sua única oportunidade para celebrar nas eleições de Novembro.

Se, por um lado, o candidato do Partido Democrata marcou pontos ao falar muito mais para as câmaras do que para o seu adversário – e fez uma verificação dos factos em tempo real curiosa, mas eficaz, sorrindo e olhando com desprezo para Trump de cada vez que se ouvia uma declaração errada ou falsa –, por outro lado ofendeu várias vezes o Presidente dos Estados Unidos, o que também nunca se tinha visto num debate deste tipo.