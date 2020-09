Hungria e a Polónia não são os únicos países que estão a “testar” as normas do Estado de Direito da UE

Além da Hungria e da Polónia, os dois Estados membros formalmente debaixo de investigação em processos de infracção ao abrigo do artigo 7.º do Tratado de Lisboa, a Comissão Europeia identificou outros países onde a independência dos tribunais está sob “séria ameaça”. Na Bulgária, Croácia, Eslováquia e Roménia, “a resiliência das normas que salvaguardam o Estado de direito está a ser testada” pelo poder político e as “falhas estão a tornar-se evidentes”, lê-se no primeiro relatório anual sobre o Estado de direito na UE, apresentado esta quarta-feira, em Bruxelas.

Continuar a ler