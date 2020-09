O debate que tinha tudo para correr mal, correu ainda pior

Como num episódio desinspirado da série Twilight Zone – A Quinta Dimensão, o primeiro debate entre os dois principais candidatos à presidência dos EUA, Donald Trump e Joe Biden, parece ter sido transmitido num único sinal para dois universos paralelos. Num deles, onde o candidato do Partido Republicano é rei e senhor, a audiência vibrou com as suas constantes interrupções e provocações; no outro, onde o candidato do Partido Democrata é a última barreira de sanidade entre Trump e a Casa Branca, ouviram-se suspiros de alívio por não ter acontecido o massacre anunciado.

