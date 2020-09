Avião quebra barreira do som e abana Paris e periferia

Um enorme estrondo foi ouvido nesta quarta-feira, ao final da manhã, em toda a cidade de Paris e arredores, provocado por um avião a jacto que quebrou a barreira do som, enquanto sobrevoava a cidade.

A notícia é avançada pela agência Reuters, segundo a qual algumas testemunhas dizem que os prédios estremeceram. O som era semelhante ao de uma explosão e foi forte o suficiente para abanar janelas de edifícios próximos e ser ouvido em vários distritos centrais e nos subúrbios próximos da cidade.

O som intenso foi provocado por um avião a jacto que quebrou a barreira do som, ao passar pela capital francesa, confirmou a Câmara de Paris através do Twitter. Inicialmente, a origem do som era desconhecida e causou alarido a algumas testemunhas.

O acontecimento provocou uma enchente de chamadas de emergência para a polícia. Após ter sido atribuída uma causa ao estrondo, a polícia pediu aos cidadãos que não contactem os serviços de emergência.