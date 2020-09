Desabamento no Metro aconteceu devido a “erro grosseiro”, diz Medina. Troço deve reabrir até sexta-feira

O desabamento do tecto do túnel do Metro de Lisboa perto da estação da Praça de Espanha, resultou de um “erro grosseiro” durante as obras que decorrem nessa zona, afirmou esta quarta-feira Fernando Medina.

O presidente da Câmara de Lisboa afirmou que o acidente foi provocado por uma perfuração realizada à superfície para a remoção de uma laje, garantindo que problema decorreu de uma obra da Câmara “totalmente alheia” ao Metropolitano de Lisboa e que o desabamento não está relacionado com as estruturas do Metro.

Em conferência de imprensa à porta dos Paços do Concelho de Lisboa, o autarca afirmou que a Câmara “assume a responsabilidade” pelo acidente e acrescentou que já foi instaurado um inquérito, que será conduzido por um engenheiro independente nomeado pelo Bastonário da Ordem dos Engenheiros”, para “apurar responsabilidades”. “

O desabamento de uma parte do tecto no Metro de Lisboa, na estação da Praça de Espanha, na terça-feira, provocou ferimentos ligeiros em quatro pessoas e a interrupção da circulação na linha Azul, que está agora a ser feita nos troços Reboleira-Laranjeiras e Marquês de Pombal-Santa Apolónia.