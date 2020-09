Portugal volta a ser candidato a “melhor destino do mundo” nos “óscares” do turismo

Ainda não se sabe quem serão os vencedores da ronda europeia dos World Travel Awards e a organização acaba de abrir a votação para a ronda mundial. Um sinal do stress que a indústria turística vive este ano? Talvez. Normalmente, as votações fazem-se por continentes ou macro regiões turísticas ao longo do ano, culminando, com tempo, na gala final onde são decididos os melhores do ano. Mas 2020 desarrumou também os chamados “óscares” do turismo, embora sem conseguir pará-los: a organização avança com estes instrumentos de popularidade e marketing e Portugal tem asseguradas, para já – porque podem entrar novas candidaturas, seis dezenas de nomeações. No passado conquistou 12 prémios na final mundial. Num ano de quase suspensão turística no mundo, quais serão os melhores deste 2020 que a pandemia tornou surreal? A votação decorre até 25 de Outubro online.

Há três anos consecutivos que Portugal leva a taça mais desejada por qualquer candidato, a de “melhor destino do mundo”, e este ano volta a estar na corrida, concorrendo com nações como o Brasil, Dubai, Grécia, Índia, Maldivas, México, Marrocos, EUA ou, entre outros, a vizinha Espanha. Mas para o país há mais novas nomeações: a de melhor destino para famílias e destino de natureza, além de uma nomeação para melhor entidade oficial turística para o Turismo de Portugal.

Enquanto o Algarve volta a tentar ser o melhor destino do mundo para praias, os Açores inscrevem-se como candidatos a melhores destinos de turismo de natureza e também de mergulho e a Madeira entra para renovar o título de melhor destino insular.

Já Lisboa é nomeada em várias categorias: melhor cidade, destino e porto de cruzeiros (mais um detalhe algo surreal, tendo em conta que estão interditados desde Março), além de melhor destino para uma escapadela urbana (city break), categoria em que compete com o Porto​. Também o Turismo de Lisboa está nomeado para melhor turismo oficial de cidade.

Também tradicionalmente com várias candidaturas, a TAP repete as suas nomeações: melhor companhia para África, Europa, África do Sul e detentora da melhor revista de bordo, a Up – e aqui outra ausência, pelo menos desde Março, já que a publicação foi suspensa. Na aviação, há outra nomeação para Portugal: a euroAtlantic Airways, na categoria de melhor companhia de charters.

Outras duas estrelas já habituais nas candidaturas aos “óscares” estão também presentes: os Passadiços do Paiva são candidatos a melhor atracção turística de aventura, enquanto o Dark Sky Alequeva entra nas categorias de melhor projecto turístico e prémio de turismo responsável.

Na lista portuguesa, encontra-se ainda a Douro Azul, nomeada para melhor companhia de cruzeiros fluviais, e a Parques de Sintra, candidata a melhor empresa de conservação.

As restantes candidaturas são de hotelaria de luxo portuguesa, incluindo-se, entre outros, o Reid's da Madeira e o Conrad Algarve (hotel de luxo, hotel clássico), Corinthia Lisbon (hotel de cidade), Martinhal Sagres (melhor resort), Quinta do Lago (resort de praia), o Cascade (academia desportiva), Pestana Porto Santo (melhor tudo-incluído), L'AND Vineyards (hotel de vinhos), Sublime Comporta e Quinta da Bela Vista (hotéis boutique) ou Vila Joya (boutique resort e melhor restaurante em hotel).

Em paralelo, decorrem os prémios de tecnologia, com nomeações para o site Visit Portugal, para o site da TAP e para o site do Conrad Algarve. A gala final dos WTA está (ainda) marcada para 27 de Novembro em Moscovo.

Como funcionam os World Travel Awards? Nomeações e Candidaturas

Foram criados em 1993 para premiar a indústria turística a nível mundial, estimulando a “competitividade e a qualidade”. Termina na final mundial mas tem rondas regionais. As nomeações para os prémios são feitas por três vias: incluem o vencedor e os outros dois candidatos mais votados, autocandidaturas após análise e aprovação pelo painel de especialistas dos WTA e projectos recomendados pelo mesmo painel. No caso das autocandidaturas, os interessados têm de pagar entre 399 e 499 libras (456/571 euros) para submeterem-se à consideração dos especialistas da organização. Votação

Após o anúncio das listas de nomeados, começa o processo de votação. Toda a gente pode votar no site oficial até 25 de Outubro mas com um twist: o voto dos profissionais da indústria turística vale por dois. Segundo a WTA, costumam votar cerca de 200 mil profissionais do sector, em 160 países.

WTA 2020 - Nomeados em Portugal Turismo Melhor destino: Portugal Melhor destino para famílias: Portugal Melhor destino de Natureza: Portugal Melhor cidade: Lisboa Melhor destino para uma escapada urbana (city break): Lisboa, Porto Melhor destino de cruzeiros: Lisboa Melhor porto de cruzeiros: Lisboa Melhor destino de praia: Algarve Melhor destino insular: Madeira Melhor destino de mergulho: Açores Melhor destino turismo de aventura: Açores Prémio Mundial de Turismo Responsável: Dark Sky Alqueva, Portugal e Espanha Melhor empresa de conservação: Parques de Sintra - Monte da Lua Melhor atracção turística de aventura: Passadiços do Paiva Melhor projecto de desenvolvimento turístico: Dark Sky Alqueva Melhor empresa de cruzeiros fluviais: Douro Azul Melhor organismo oficial de turismo (cidade): Turismo de Lisboa Melhor organismo oficial de turismo: Portugal Companhias aéreas Melhor companhia aérea para África: TAP Melhor companhia aérea Europa: TAP Melhor companhia aérea para a América do Sul: TAP Melhor revista de bordo: TAP, UP Melhor charter: euroAtlantic Airways Hotéis e Resorts Melhor hotel de luxo: Belmond Reid's Palace, Madeira; Conrad Algarve Melhor hotel clássico: Belmond Reid's Palace, Madeira; Olissippo Lapa Palace Hotel, Lisboa Melhor boutique hotel: Quinta da Bela Vista, Madeira; Sublime Comporta Melhor hotel de negócios de luxo: Pestana Palace Lisboa Melhor hotel cidade: Corinthia Hotel Lisbon, Lisboa Melhor hotel de vinhos: L'AND Vineyards Melhor hotel de design: 1908 Lisboa Hotel, Lisboa; The Vine Hotel, Madeira Melhor hotel para reuniões e conferências: Ria Park Hotel, Algarve Melhor hotel de moradias: Pine Cliffs Residence, Algarve Melhor hotel lifestyle: Pestana CR7 Lisboa Melhor suíte: Roof Garden Suite @ Conrad Algarve, Algarve Melhor restaurante de alta gastronomia (fine dining) de hotel: Vila Joya, Algarve Melhor restaurante e bar rooftop: SKY BAR BY SEEN @ Tivoli Avenida Liberdade Lisboa, Lisboa Melhor resort ilhas: Vila Baleira, Porto Santo Melhor resort de lazer de luxo: Conrad Algarve; Pine Cliffs Resort, Algarve; Conrad Algarve Melhor resort de lifestyle: Conrad Algarve, Algarve; EPIC SANA Algarve Hotel, Portugal Melhor resort de praia: Hotel Quinta do Lago, Algarve Melhor resort de praia de luxo: Pine Cliffs Resort, Algarve Melhor resort de praia para famílias: Vale do Lobo, Algarve Melhor resort de luxo para famílias: Pine Cliffs Resort, Algarve Melhor resort de villas: Martinhal Sagres, Algarve Melhor resort tudo-incluído: Pestana Porto Santo All Inclusive, Madeira Melhor boutique resort: Vila Joya, Algarve Melhor resort de golfe e villas: Dunas Douradas Beach Club, Algarve Melhor resort romântico: Monte Santo Resort, Algarve Melhor academia desportiva: Cascade Wellness & Lifestyle Resort, Algarve Resort familiar de villas: Dunas Douradas Beach Club, Martinhal Sagres Resort de luxo lifestyle & praia: Pestana Porto Santo Resort de luxo com villas: Dunas Douradas Prémios Tecnológicos Melhor site de companhia aérea: TAP Melhor site de um organismo oficial de turismo: VisitPortugal.com Melhor site te de hotel: Conrad Algarve