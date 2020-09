E no Jardim Tropical de Belém fez-se luz

Enquanto nas Ruínas do Carmo continua a contar uma luminosa história de Portugal, o atelier OCubo avança agora por Lisboa até Belém e enche também de luz o Jardim Botânico Tropical, que reabriu a visitas no início do ano.

O espectáculo Magical Garden promete “uma volta ao mundo sensorial e interactiva” e engloba “mais de 20 experiências de luz, ambientes sonoros, projecções de vídeo mapping e até um mundo de dinossauros iluminados”.

De 1 de Outubro a 15 de Novembro, o jardim, sete hectares surpreendentes junto aos jardins do Palácio Nacional de Belém – a residência oficial do Presidente da República –, vai encher-se não só de luz mas também de muita animação.

O percurso iluminado prolonga-se por um quilómetro e pretende oferecer uma “experiência sensorial” numa “volta ao mundo, geográfica e temporal”.

O trajecto evidencia algumas das espécies botânicas tropicais que vivem no jardim, sempre com o intuito de surpreender. Para ajudar ao efeito, são usadas "mais de 300 lanternas e milhares de lâmpadas LED, bem como hologramas, esculturas de luz ou até mesmo experiências interactivas”, além de “vários ambientes sonoros temáticos”.

Num passeio ideal também para as famílias, é garantido que os visitantes mais pequenos vão prestar atenção especial atenção aos dinossauros e a outros animais selvagens luminosos, entre elefantes, tigres e leopardos.

Na fachada do Palácio dos Condes da Calheta será projectado um espectáculo de vídeo mapping, dedicado a evidenciar as espécies do herbário do jardim.

Informações O Magical Garden estará em exibição de 1 de Outubro a 15 de Novembro, de quinta a domingo (incluindo feriados e vésperas de feriados). Em Outubro, há sessões das 19h às 23h, em Novembro das 18h às 23h. Os bilhetes custam 10 euros de 1 a 5 de Outubro, um valor promocional de abertura. À quinta, o bilhete inteiro custa 15 euros. De Sexta a domingo, 17,5 euros. Há descontos família: dois adultos e uma criança pagam 36 euros, dois adultos e duas crianças pagam 49,5 euros. Visitantes dos 4 aos 17 anos, seniores +65, estudantes e residentes na área metropolitana de Lisboa pagam entre 12 e 14,5 euros. As crianças até aos 3 anos não pagam. Há ainda promoções para grupos. Os bilhetes estão à venda online e na bilheteira do recinto. Site: www.magicalgarden.pt