Amoreiras celebra 35 anos com miradouro aberto a visitas até às 22h

A 27 de Setembro de 1985 abria o centro comercial que viria a marcar o comércio e o panorama de Lisboa e do país. E que dividia opiniões, entre amores e ódios e polémicas com a arquitectura, assinada por Tomás Taveira e que valeu um Prémio Valmor.

Mas, 35 anos depois, como já se escreveu no PÚBLICO, a polémica passou de moda e o shopping subiu de estatuto.

“Não há shopping como o primeiro” é o slogan adoptado para as celebrações que arrancam esta quarta-feira e se prolongam até ao final do ano. O programa de festejos é contido, por causa da pandemia, mas nesta quarta-feira, 30 de Setembro, os visitantes têm a oportunidade de aceder gratuitamente à “jóia da coroa": o Amoreiras 360º Panoramic View, miradouro inaugurado em 2016 e que permite admirar quase toda a cidade e os seus pontos de atracção principais.

Foto DR

O acesso ao miradouro costuma ter o preço base de cinco euros, embora durante este Verão tenha sido gratuito aos fins-de-semana.

Para entrar para o elevador do miradouro (acesso no piso 2) basta ir buscar o ingresso gratuito ao balcão de informações do centro comercial (piso 1, à entrada, à frente da Fnac). O miradouro está aberto das 10h às 23 horas com, garante-se em comunicado, “os devidos cuidados de segurança”.

Sem concertos nem animação especial, pandemia oblige, o programa de aniversário do Amoreiras inclui para já descontos “entre os 10% e os 60%" em algumas lojas.