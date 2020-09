Segurança Social paga redução total do horário de trabalho

Os trabalhadores que tiverem uma redução do horário de trabalho no âmbito da medida de apoio à retoma progressiva vão ver o seu rendimento complementado com uma bolsa de formação para se poderem requalificar. O Governo anunciou esta quarta-feira que as empresas com quebras de facturação acima de 75% face ao ano passado vão poder garantir aos trabalhadores um salário equivalente a 88% da remuneração anterior, podendo reduzir o horário de trabalho até 100%. Esta solução será integralmente paga pela Segurança Social.

“Qualquer valor mensal [de retribuição] será completado com uma bolsa de formação para os trabalhadores que tiverem uma redução do horário. Este valor será a acrescentar a qualquer valor” que qualquer escalão de redução do horário de trabalho, disse a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho.

A governante afirmou que actualmente a bolsa de formação é de 150 euros, um valor que vai “duplicar” para 300 euros. O executivo argumenta que a redução do horário de trabalho é uma oportunidade para a requalificação dos trabalhadores.

Ana Mendes Godinho falava no final da reunião da concertação social, onde o Governo apresentou aos parceiros a nova modelação do regime de apoio à retoma progressiva que vai vigorar no último trimestre deste ano, mas que se pode prolongar para 2021 à medida da avaliação que o Governo vai fazendo.

Assim, as empresas que têm uma quebra de facturação de 75% face ao registado um ano antes, deixam de ter um tecto para a redução do horário de trabalho - que passa a poder ir até 100% -, com o trabalhador a garantir uma retribuição de 88%. Esta redução é financiada pelo Estado a “100%” quando agora as horas não trabalhadas eram financiadas a 70% pela Segurança Social e a 30% pelas empresas. “Onde havia uma comparticipação a 70% há agora a 100%”, disse Pedro Siza Vieira, que acrescentou que se trata de uma “maior intensidade do apoio público para permitir a manutenção do esforço das empresas”.

Esta decisão do Governo de subir a comparticipação não deverá, porém, comprometer a despesa orçamentada para este efeito, indicou a ministra.

Além disso, neste novo regime passa a existir um novo escalão para empresas com quebras de facturação entre 25% e 40%, onde poderá existir uma redução “ligeira” do horário de trabalho, adiantou o ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira. O governante explicou que a intenção do executivo foi “flexibilizar” este regime de apoio à retoma da actividade, que mantém as restantes condições do regime que vigora até ao final do ano. Nomeadamente quanto aos sectores de actividade que podem aceder à redução total do horário de trabalho, o governante indicou que o regime se aplica de forma transversal.

O novo figurino da medida de apoio à retoma progressiva foi bem recebido pelos representantes dos patrões. À saída da reunião, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, referiu que a medida, tal como estava desenhada, não era apelativa para as empresas, tendo adiantado que dentro da reunião a ministra do Trabalho indicou que “nem 10% das empresas em layoff optaram pela medida de apoio à retoma”. Ou seja, terão sido poucas as que transitaram do primeiro para o segundo regime aprovados pelo Governo como resposta à redução da actividade económica.

O turismo tem sido um dos sectores mais afectados pela crise e, por isso, existia a dúvida sobre se esta medida seria dirigida apenas a esse sector. “A medida tem de ser transversal a toda a economia”, disse Vieira Lopes da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP).

Do lado dos sindicatos chegaram porém reservas a este novo regime. Isabel Camarinha da CGTP considerou as medidas “insuficientes” por não serem um estímulo à procura interna e “desequilibradas” por servirem as grandes empresas.

Carlos Silva da UGT fez críticas ao facto de a Segurança Social se disponibilizar para financiar a 100% a nova medida, sem que ao mesmo tempo garanta a totalidade dos salários dos trabalhadores.

A nova medida de apoio à retoma progressiva foi apresentada na concertação social no dia em que foi conhecida a taxa de desemprego de Agosto, que aponta para uma nova subida. Na conferência de imprensa que aconteceu depois da concertação social, Pedro Siza Vieira defendeu que a há um conjunto de indicadores na economia que demonstram que a “fase mais intensa da contracção da economia aconteceu no segundo trimestre”.