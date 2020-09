PIB do Reino Unido cai quase 20% no segundo trimestre

O produto interno bruto (PIB) do Reino Unido caiu 19,8% no segundo trimestre, em comparação com os três meses anteriores, de acordo com os números divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (ONS, sigla inglesa).

No primeiro semestre do ano, o PIB britânico diminuiu 21,8% em relação aos seis meses anteriores, acrescentou o Instituto Nacional de Estatística britânico.

Inicialmente, o ONS tinha estimado uma queda de 20,4% no PIB, tendo feito agora a revisão desse valor, para além da contracção verificada entre Janeiro e Março, que foi de 2,5% e não de 2,2%, como antes tinha sido avançado.

Apesar de inferiores às previsões, os números representam a maior recessão britânica desde que há registos trimestrais, que começaram a ser feitos em 1955. A queda de 19,8% é superior à de qualquer um dos outros países pertencentes ao G7: França foi o país com a segunda maior contracção, tendo-se ficado pelos 13,8%, e o Japão foi quem sofreu a menor quebra (7,9%).

A descida de 21,8% no primeiro semestre em relação aos seis meses anteriores é também a maior descida do G7.

O recuo do PIB do Reino Unido é também superior ao registado na União Europeia, que apresentou uma descida de 11,4% no segundo trimestre em relação aos valores dos primeiros três meses do ano, e em Portugal, que teve uma diminuição de 13,9% face ao primeiro trimestre de 2020.

O Reino Unido entrou oficialmente em recessão em Agosto passado, uma vez que dois trimestres consecutivos de contracção económica foram confirmados, devido ao impacto da pandemia da covid-19.

Apesar disso, há alguns sinais de melhoria: as vendas a retalho excederam os valores pré-pandemia em Julho e Agosto e os preços da habitação têm atingido valores recorde – em Agosto, o preço das casas subiu 5,2% do que em relação ao período homólogo de 2019.