Montepio: oposição pede mudanças na gestão e pede intervenção do Estado

Com o apoio de alguns conselheiros da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), um conjunto de associados opositores da actual gestão está a preparar um manifesto em defesa da instituição com mais de 175 anos, onde apelam à mudança das suas actuais lideranças e à criação de um fundo de garantia mutualista, o equivalente ao fundo de garantia de depósitos que existe na banca. Isto, para além do apoio financeiro do Estado. Esta quarta-feira à noite, os mutualistas reúnem-se em assembleia geral extraordinária, num momento decisivo para a instituição.

Continuar a ler