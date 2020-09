Começam as finais da NBA: LeBron James reencontra a equipa com a qual aprendeu a ser campeão

Vimos no último fim-de-semana aquela imagem e pensámos quase de imediato na lendária fotografia de Kobe Bryant, com a mão esquerda agarrada ao troféu Larry O’Brien e a direita sobre o rosto triste. Um mar de confetti na cerimónia de coroação, os Los Angeles Lakers com o título da Conferência Oeste finalmente no bolso e LeBron James sentado no chão, com cara de poucos amigos, praticamente sem esboçar um sorriso.

