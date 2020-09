David Adjaye torna-se o primeiro arquitecto negro a receber a Royal Gold Medal do RIBA

O Royal Institute of British Architects (RIBA) anunciou que a Royal Gold Medal vai ser atribuída em 2021 ao arquitecto britânico Sir David Adjaye, que assim se torna o primeiro negro a receber este importante galardão da arquitectura internacional, criado em meados do século XIX.

Destinada a consagrar, pelo conjunto da obra, uma individualidade ou um colectivo aos quais se devam contribuições significativas para a arquitectura mundial, a medalha do RIBA é agora atribuída a Adjaye num momento em que, nota o jornal britânico The Guardian, o próprio instituto está a reexaminar o seu papel no contexto do passado colonial britânico e procurando lidar com a escassa representação de negros na arquitectura do país, onde os arquitectos negros registados não ultrapassam 1% do total.

“O seu trabalho é local e específico, mas ao mesmo tempo global e inclusivo”, salientou o presidente do RIBA, Alan Jones. “Combinando história, arte e ciência”, este arquitecto britânico – nascido na Tanzânia de pai ganês – cria ambientes que “equilibram temas contrastantes e nos inspiram a todos”, afirmou ainda o responsável do instituto, cuja medalha de ouro já distinguiu alguns dos mais icónicos e influentes arquitectos do século XX, incluindo Frank Lloyd Wright ou Le Corbusier.

Adjaye, hoje com 54 anos, iniciou a sua carreira no início dos anos 90, tendo tido passagens fugazes pelos ateliers do britânico David Chipperfield e do português Eduardo de Souto Moura. Hoje o seu atelier tem dezenas de grandes projectos espalhados pelo mundo e Adjaye liderou a equipa de arquitectos que desenhou o ambicioso National Museum of African American History and Culture em Washington, que custou cerca de 500 milhões de euros e abriu em 2016, numa inauguração que o New York Times classificou como “o acontecimento cultural do ano”. Uma obra que confirmou a sua recuperação depois dos anos difíceis da crise financeira de 2007, que quase levaram o seu atelier à falência.

O arquitecto chegou a ser anunciado por esses anos como autor do projecto do futuro centro para a cultura africana contemporânea África.cont, que deveria nascer na zona das Janelas Verdes, em Lisboa, mas que nunca se concretizou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além de edifícios públicos, como museus, bibliotecas, galerias ou escolas, Adjaye projectou casas de habitação para alguns clientes famosos, como o o designer Alexander McQueen ou o actor Ewan McGregor. E colabora frequentemente com artistas plásticos, do britânico Chris Ofili, vencedor do prémio Turner, ao dinamarquês-islandês Olafur Eliasson, com quem colaborou na instalação Your Black Horizon, apresentada na Bienal de Veneza de 2005.

Se o prestígio e o sucesso de Adjaye num sector tão hegemonicamente dominado por arquitectos brancos torna difícil ignorar a cor da sua pele, ele próprio vai dando sinais de exasperação por estarem sempre a defini-lo como um arquitecto negro, argumentando que é antes de mais um arquitecto, e que as suas raízes são complexas: filho de um diplomata, viveu em vários países africanos, mas também cresceu em Londres, onde chegou aos 11 anos.

Segundo Oliver Wainwright, crítico de arquitectura do Guardian, não é de excluir que o RIBA tenha consagrado um arquitecto cujas melhores obras poderão ainda estar por vir. “Está actualmente a construir um dos mais estranhos arranha-céus que Manhattan alguma vez viu”, diz Wainwright, inventariando outros projectos que Adjaye tem neste momento em mãos: uma catedral em Acra, no Gana, uma biblioteca na Florida, um centro financeiro no Senegal ou a Biblioteca Presidencial Thabo Mbeki em Joanesburgo, na África do Sul.