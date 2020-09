Tempos difíceis

Dizer que o cinema se tem dado mal com a obra de José Saramago é um understatement. Nenhum dos filmes que adaptaram as suas ficções conseguiu estar à altura da tarefa, reduzindo a escrita de Saramago a uma espécie de sumo narrativo, e casos houve — é ver o tenebroso Blindness que Fernando Meirelles extraiu do Ensaio sobre a Cegueira — em que o falhanço foi mesmo obsceno. Será difícil filmar Saramago, pelo menos filmar Saramago bem, se se vir nele um simples fornecedor de histórias (ou pior ainda, de alegorias).

