Alerta: massa de gelo da Gronelândia pode desaparecer em mil anos

Os cientistas são cautelosos e dizem que precisam de mais dados para estabelecer se os resultados a que chegaram são, de facto, a face de uma tendência com importância histórica ou fruto de uma variabilidade normal ao longo dos séculos, mas nem por isso deixam de concluir “com grande confiança” que a perda de massa do lençol de gelo da Gronelândia neste século vai ultrapassar aquele que foi o pior período conhecido para essa perda. Trabalhando com diferentes cenários, os investigadores concluíram que a perda projectada desse gelo irá contribuir para que, na melhor das hipóteses, o nível do mar suba 2,4 centímetros e, na pior, 9,9 centímetros.

