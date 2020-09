Google compromete-se a acelerar transformação digital em Portugal

O Governo e a Google assinaram esta terça-feira um memorando de entendimento para acelerar a transformação digital em Portugal e apoiar a recuperação económica do país.

O programa Grow Portugal with Google inclui o acesso gratuito a vários cursos online da Google, bem como ferramentas de inteligência artificial para facilitar a digitalização de startups e PME portuguesas. Faz parte do compromisso da Google para ajudar 10 milhões de pessoas e negócios na Europa, Médio Oriente e África a usarem mais ferramentas digitais (várias são desenvolvidas pela Google) até ao final do próximo ano.

Em Portugal há três grandes focos: qualificar, ajudar startups e PME a fazerem a transição para o digital, e apoiar projectos de inteligência artificial.

“Este memorando é particularmente significativo porque mostra que um líder mundial em várias tecnologias coloca ao dispor da nossa comunidade ferramentas que permitem um mundo digital mais inclusivo”, sublinhou o ministro da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, na apresentação do memorando. “Estamos num mundo cada vez mais ligado em que a distância física conta cada vez menos.”

Para o governante a qualificação é o principal eixo do acordo. “Seja no acesso básico às ferramentas digitais, seja no desenvolvimento de linguagens de programação”, clarifica, acrescentando que “ainda temos uma percentagem muito significativa de pessoas que não usa regularmente a Internet”.

De acordo com o relatório de 2020 do Índice de Digitalização da Economia e da Sociedade (DESI), 22% da população portuguesa nunca teve acesso à Internet. A Google quer ajudar a resolver o problema.

Na nova página Grow with Google já é possível aceder a cursos online sobre crescimento pessoal, estratégias de negócios de sucesso e ferramentas digitais para startups, aulas online, conteúdos no YouTube, aplicações de Android, organizações sem fins lucrativos e instituições culturais. Três dos workshops, sobre expansão internacional para empresas na área de retalho, foram organizados em conjunto com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

“O Google vai ajudar quem procura empregos, quem precisa formação e quem precisa de ajuda na digitalização dos negócios”, resumiu Bernardo Correia, director-geral da Google em Portugal, durante a apresentação.

O memorando inclui ainda o lançamento da segunda edição do Android Training Program (visa formar cerca de três mil programadores em Portugal) e a disponibilização da AI for Business (uma ferramenta que ajuda empresas a incorporar aplicações de inteligência artificial adequadas). A Google também se juntou à empresa portuguesa de capital de risco Indico Capital Partners para lançar o programa de aceleração ‘Indico Accelerator Program powered by Google for Startups’, que está a decorrer com o apoio da StartUp Portugal.

O Governo espera que no futuro surjam parcerias semelhantes com outras empresas. “O protocolo que assinamos hoje é com a Google. Esperamos assinar outros protocolos com outros parceiros”, notou André de Aragão Azevedo, secretário de Estado para a Transição Digital. “O apoio da Google na capacitação do nosso ecossistema deve ser valorizado.”