PS nega recuo e reclama duas vitórias na residência alternada

Os socialistas não querem olhar para a solução a que chegaram com o PSD para introduzir formalmente na lei a residência alternada para os filhos de pais separados como um recuo e preferem valorizar as duas ideias fundamentais que inscreveram no texto: a desnecessidade de acordo entre os progenitores sobre essa divisão e a possibilidade de se continuar a fixar a pensão de alimentos sem ter em conta o tempo que cada um passa com a criança.

Cláudia Santos, a coordenadora do PS na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde esta quarta-feira se ratificam as votações da passada semana no grupo de trabalho, admite que a proposta inicial do PS, assim como a do PAN, que previa que o tribunal passaria a “privilegiar a residência alternada do filho com ambos os progenitores”, levantou uma enorme discordância dos outros partidos e de algumas entidades ouvidas no Parlamento.

“Fizemos uma evolução em relação à proposta inicial. Estranho seria se não fizéssemos depois de ouvir 20 entidades e personalidades”, vinca a deputada. “Não houve recuo nenhum. A proposta conjunta com o PSD corresponde a duas ideias centrais que só estavam na proposta do PS e que, cumulativamente, asseguram a desnecessidade de acordo entre os progenitores para a decisão pela residência alternada e impõe, a fixação de alimentos independentemente do tempo que cada progenitor passa com o filho”, defende Cláudia Santos. Que vinca que tais premissas não estavam no texto do PSD.

Perante as críticas, os socialistas entenderam que deviam abandonar a formulação “o tribunal privilegia a residência alternada” e procurar um consenso. Foi através da mão do PSD que surgiu então a redacção ‘o tribunal pode determinar a residência alternada’. O texto teve o voto favorável do PS, PSD e Bloco, e a abstenção do PAN. O CDS e o PCP não estiveram na votação.

Bloco tinha proposta mais impositiva

A proposta do Bloco era mais impositiva para o tribunal, já que estabelecia que “o tribunal deve decidir pelo modelo de residência alternada da criança com cada um dos progenitores, sem prejuízo da fixação de prestação de alimentos impostas por lei ou decorrentes de acordos de regulação das responsabilidades parentais anteriormente estabelecidos, sempre que, ponderadas todas as circunstâncias relevantes atendíveis, este corresponda ao superior interesse da criança”.

Os bloquistas puxavam ainda pelas recomendações do GREVIO e queriam inscrever na lei que, antes da determinação da residência alternada, o tribunal deveria considerar a existência de processos em curso envolvendo violência doméstica ou outros crimes como abuso ou violência sexual sobre menores. Mas estas premissas foram chumbadas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A “total rejeição” da Ordem dos Advogados

No parecer que entregou ao Parlamento, a Ordem dos Advogados considera desnecessária a alteração à lei actual e diz mesmo que as propostas dos partidos partiam do princípio errado porque partiam da posição dos progenitores perante a guarda de um menor em vez de assentarem a regulação das responsabilidades parentais a partir do “supremo interesse da criança”.

“Ter uma regra fixa, seja ela qual for, predefinida para a generalidade das situações quando cada situação tem a sua individualidade (…) é um erro”, escreveu a Ordem. Que acrescentou que até é “um perigo” para as crianças pretender impor que a guarda partilhas seja a regra e qualquer outro regime a excepção. É também a Ordem que afirma que as propostas dos partidos “irão desproteger gravemente as vítimas de violência doméstica, correndo, com grande probabilidade, o risco de contribuir para o aumento da violência intrafamiliar.” “O nosso parecer não pode ser outro que não o de total rejeição das propostas”, remata aquele organismo.