Na OCDE só há dois países com mais falta de pessoal nas escolas do que Portugal

A falta de funcionários nas escolas coloca Portugal em terceiro lugar no índex dos países com maior escassez de recursos humanos no ensino público. Este é um dos resultados que saiu dos inquéritos que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) fez em 2018, aquando dos últimos testes PISA (Programme for International Student Assessment), destinados a avaliar a literacia dos alunos aos 15 anos de idade.

