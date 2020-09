Número de casos activos de covid-19 é o mais alto de sempre em Portugal. Mais seis mortes e 688 infectados

Portugal regista esta terça-feira mais seis mortes por covid-19 e 688 novos casos, um aumento de 0,93%. Na segunda-feira tinha-se registado o valor diário mais baixo de novas infecções em quase duas semanas, com 425. Desde o início da pandemia, o país soma um total de 1963 vítimas mortais no país em 74.717 casos identificados.

O relatório de situação diário divulgado esta terça-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) dá conta de mais 309 pessoas que foram dadas como recuperadas nas últimas 24 horas, o que faz aumentar o número total de recuperações para 48.193. Excluindo estes casos e os óbitos, há 24.561 casos activos de covid-19 em Portugal, o valor mais alto de sempre.

Na segunda-feira, os 24.188 casos activos já eram o maior número de casos activos registado no país desde o início da pandemia, tendo superado os 24.065 doentes de 15 de Maio. Nessa data, ainda não tinha sido posta em prática a metodologia de contagem dos recuperados que é agora utilizada (começou a ser aplicada a 23 de Maio). O número de casos activos é calculado subtraindo as recuperações e os óbitos ao número total de infecções desde o início da pandemia em Portugal.

Cerca de um em cada três casos registados até à data em Portugal estão activos (32,9%). De resto, 64,5% dos infectados recuperaram e 2,6% morreram (taxa de letalidade global).

Há 661 pessoas internadas, mais duas do que no dia anterior, das quais 99 estão nos cuidados intensivos (mais uma do que na segunda-feira).

Dos 688 novos casos, 478 foram detectados em Lisboa e Vale do Tejo e 160 no Norte – cerca de 93% (638) das infecções identificadas nas últimas 24 horas foram nestas duas regiões, as mais afectadas pela pandemia. Lisboa e Vale do Tejo é a que soma o maior número cumulativo de casos, com 38.294, seguida da região Norte, que contabiliza 26.735 novos casos e o maior número de óbitos, com 884.

Esta terça-feira, cinco das seis vítimas mortais foram contabilizadas em Lisboa e Vale do Tejo (total de 759), com a outra morte a lamentar a acontecer na região Centro, que assinalou ainda 16 novos casos (total de 263 mortes em 6076 infecções).

O boletim da DGS indica também notificações de 22 novos casos no Algarve (total de 19 mortes e 1622 casos), cinco no Alentejo (23 mortes, 1499 casos), cinco na Madeira (222 casos, sem mortes) e dois nos Açores (15 mortes, 269 casos).