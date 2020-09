Von der Leyen confiante na ratificação da “bazuca” pelos 27 até ao fim do ano

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, revelou ao Conselho de Estado português a sua confiança de que o plano europeu para responder à crise, aprovado em Julho pelo Conselho Europeu, poderá ter o processo de ratificações nacionais concluído até ao final deste ano.

O plano deve ser aprovado pelo Parlamento Europeu em Outubro e passa depois à fase de ratificação pelos 27 Estados-membros, de acordo com as regras de cada país, sendo certo que em muitos deve ser aprovado pelos respectivos parlamentos e em alguns é mesmo exigida uma maioria de dois terços para a sua aprovação. É, portanto, a fase mais delicada e morosa do processo, sem a qual a UE não pode disponibilizar as verbas aos Estados.

Segundo o PÚBLICO apurou, Ursula Von der Leyen mostrou-se “relativamente confiante” em que, apesar das dificuldades que ainda podem ser colocadas, em particular pela Hungria e pela Polónia, todo o processo de ratificação possa ser concluído ainda durante a presidência da Alemanha da UE, o que permitiria que a presidência portuguesa fosse marcada pela concretização do plano.

A presidente da Comissão Europeia falava na intervenção final do Conselho de Estado, depois de ter ouvido os conselheiros do Presidente da República, e deixou ainda uma nota de firmeza sobre as negociações do “Brexit”, defendendo que é preciso haver acordo, mas que não haverá acordo a qualquer preço.

Ursula Von der Leyen afirmou-se também empenhada na criação da União Europeia da Saúde, mesmo estando consciente da dificuldade de o fazer, uma vez que se trata de um sector que não está contemplado nos tratados europeus. Ainda assim, considerou que existe capacidade e habilidade para concretizar este grande objectivo, sem mexer nos tratados.

No final da reunião, o Conselho de Estado emitiu um comunicado no qual manifesta o desejo de que “todos os instrumentos e recursos” disponibilizados pela UE sejam utilizados “com responsabilidade, num espaço de democracia e direitos humanos, reforçando a confiança dos cidadãos europeus nas instituições comunitárias, através de uma participação activa em prol da União Europeia.”