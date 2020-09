PS recua e aceita que residência alternada dos filhos de pais separados seja opção, e não regra

Depois de sucessivos adiamentos, o PS e o PSD entenderam-se para fixar na lei que o tribunal pode “determinar a residência alternada do filho com ambos os progenitores, independentemente de mútuo acordo” e sem prejuízo do que for estabelecido sobre o regime da pensão de alimentos. A residência alternada passa assim a constar da lei, mas o tribunal é livre de a aplicar ou não de acordo com a sua avaliação.

