Daniel Adrião quer que PS faça primárias para as presidenciais

O líder da tendência minoritária da direcção e membro da comissão política do PS, Daniel Adrião, defende que o PS deve escolher o que fazer em relação às eleições presidenciais de Janeiro em processo de eleições primárias, onde militantes e simpatizantes possam escolher entre o apoio a Ana Gomes ou a outro pré-candidato que se perfile. Se só estiver em causa o nome da antiga dirigente e eurodeputada do PS, a direcção do partido deve fazer um referendo interno aos militantes sobre o apoio à candidata.

