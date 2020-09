Miguel Costa Matos quer liderar a JS: “É urgente renovar a ‘geringonça’”

Por estes dias, os tempos livres de Miguel Costa Matos, o deputado mais jovem desta legislatura, são divididos entre os documentos da auditoria do Novo Banco e a série norte-americana Ratched, um drama que aborda a saúde mental. Em entrevista ao PÚBLICO, o candidato à liderança da Juventude Socialista (JS) aponta o dedo às estruturas partidárias que “já desiludiram muita gente” e promete “reinventar a participação na política" para que chegue às pessoas de uma forma “desempoeirada”. Mais do que sucessivos acordos à esquerda, diz que “é urgente renovar a ‘geringonça'” até porque vê o bloco central como “incompatível” com os valores do PS. E acredita que os portugueses não ficarão satisfeitos se “algum capricho” impedir um novo acordo de legislatura.

Continuar a ler