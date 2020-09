Among Us: o jogo que te faz desconfiar até do teu melhor amigo

O desafio de Among Us é simples: num mapa conjunto, cada jogador tem missões a completar para manter a nave espacial a funcionar. Parece simples, mas o que é que faz com que mais de 141 milhões de pessoas o estejam a jogar? O facto de, no meio dos jogadores — cuja única diferença é a cor da personagem —, um, dois ou três serem impostores.

Among Us já existe desde 2018, mas só agora ganhou relevo entre os grupos de amigos — e desconhecidos. De acordo com o portal de análise de dados Sensor Tower, a 14 de Setembro a versão mobile deste jogo chegou aos 86,6 milhões de downloads na Play Store e na App Store. A popularidade cresceu a partir do momento em que vários streamers na área do gaming começaram a difundir o jogo em plataformas como o YouTube e o Twitch.

Nos últimos 30 dias, segundo o portal SteamCharts, este jogo teve em média 141 milhões de jogadores. Em Novembro de 2018, primeiro mês de que há registo e ano em que foi lançado, apresentava uma média de 2,3 jogadores. A subida começou a partir de 2019 e agora, em 2020, o gráfico continua a evoluir positivamente: em Agosto, existiam em média 18,7 milhões de jogadores, somando-se em Setembro mais 123 milhões, aproximadamente.

Sem preverem esta onda de adesão, os criadores ponderaram o lançamento de Among Us 2. A versão actual “não consegue suportar tanto conteúdo e tantos utilizadores em simultâneo”, explicam no site oficial. Contudo, ao verem a paixão da comunidade pela primeira, decidiram cancelar o lançamento e melhorar a versão existente. De acordo com os responsáveis, aprimorar o jogo não vai ser fácil. Primeiro, vão aplicar nesta versão as mudanças que estavam previstas para Among Us 2. Em seguida, vão trabalhar novamente o código central do jogo. Nas palavras da equipa, esta foi, “possivelmente, a decisão mais difícil” que tomaram.

O que acontece quando és o impostor?

Uma partida tanto pode decorrer entre um grupo de amigos como com desconhecidos aleatórios e geralmente dura alguns minutos. A nave é ocupada por crewmates — os bons da fita, digamos — e por impostores. Ao contrário dos crewmates, que têm de desempenhar tarefas simples para reactivar a nave, os impostores têm como objectivo aniquilar os restantes de forma discreta. Pelo caminho, podem sabotar a nave, criando azáfama e dificultando o desempenho dos restantes jogadores. O impostor tem a mesma aparência que os restantes, o que dificulta a sua identificação.

Uma vez descoberto um corpo morto no mapa, o jogador que o encontrou reporta essa morte à nave. De seguida, os jogadores são reunidos numa sala de chat onde se podem defender. Aqui, um novo desafio surge. Através da argumentação, os inocentes vão tentar provar que o são e o impostor vai influenciar a conversa para que não desconfiem dele. Uma vez terminada a discussão, todos votam no jogador que pensam ser impostor. O mais votado é expulso pela equipa e, depois de expulso, passam a saber se aquele era ou não o impostor. Se não for, a demanda continua.

No fundo, trata-se de um jogo de equipa. O único contratempo é o facto de o impostor poder estar infiltrado nesse grupo. Assim, a desconfiança impera. Embora a essência seja “bons” versus “maus”, aqui cada jogador está por conta própria.

Como ficou tão popular?

Na base da popularidade deste jogo encontram-se os streamers que o difundiram em diversas plataformas. No caso do Twitch, plataforma onde streamers jogam em directo, Among Us tem quase dois milhões de seguidores e perto de 73 mil espectadores. O jogo também se tornou popular entre a comunidade através dos memes ​que circulam na Internet. Desta forma, chega a quem já o pratica e a quem não o conhece.

É possível jogar Among Us quer no telemóvel quer no computador. No primeiro caso, está disponível para Android, através da Play Store, e para iOS, através da App Store. No computador, o jogo não é gratuito, sendo assim necessário efectuar a sua compra. Para os interessados, o jogo está disponível no Steam pelo valor de 3,99 euros.

