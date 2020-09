Porquê ter cidades com zero desperdício alimentar?

Há cinco anos, a Assembleia Geral da ONU definiu metas optimistas para o mundo de amanhã. Prevendo desde o acesso à educação à igualdade de género, os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) também incluíram uma visão de redução de metade do desperdício alimentar global ao nível do retalho e do consumidor até 2030.

Mas, à medida que o aniversário de cinco anos deste projecto se aproxima rapidamente, a ambição elevada não se transforma em acção. Os governos que criaram os seus próprios planos de acção em reacção aos ODS têm o poder de criar a mudança para 50% da população mundial, isto se agirem agora de acordo com esses planos. Contudo, apenas 12% estão a medir a perda e o desperdício de alimentos e apenas 15% estão a realizar acções reais e escaláveis. Então, para onde caminhamos?

Uma das razões pelas quais lidar com o desperdício alimentar pode parecer tão difícil é a sua complexidade. Cada segmento da sociedade tem desafios específicos e individuais. Se desenvolvermos um sistema perfeito para economizar comida numa cantina escolar, é improvável que esta mesma solução resolva o problema da compostagem em casa. O que é agravado pela falta de responsabilidades. Metas nacionais e internacionais, como os objectivos da ONU, são importantes, mas podem facilmente parecer um problema que não é nosso.

É aqui que as cidades podem fazer a diferença. As cidades têm as infra-estruturas, os relacionamentos e o conhecimento local para transformar o desperdício alimentar de algo abstracto em algo tangível. Pois são capazes de ver, em detalhes granulares, onde está a ocorrer o desperdício de alimentos, realizar acções muito mais direccionadas e acelerar drasticamente o progresso. Os municípios têm acesso e visibilidade nas cantinas das escolas, no que as pessoas deitam para o lixo e na quantidade de resíduos de alimentos que os serviços de colecta de lixo recolhem de caixotes de rua em edifícios ou estabelecimentos públicos.

As cidades têm também alguma pressão adicional, o Acordo de Paris de 2015, que exige que se reduzam as emissões de gases de efeito estufa em 40% — e é provável que a União Europeia suba este patamar para 55% antes do final de 2020. Reduzir o desperdício de alimentos é a melhor maneira de se atingir estas metas.

É uma oportunidade que não nos podemos dar ao luxo de desperdiçar. As cidades não estão somente bem posicionadas para lidar com o problema do desperdício de alimentos, elas são também as únicas responsáveis ​​por criá-lo. Consumidoras de recursos e densamente povoadas, respondem por 75% das emissões globais de carbono, apesar de cobrirem apenas 2% da Terra. O desperdício de alimentos ao nível do consumo é de 70% na UE e de 83% nos EUA. E o problema só tende a piorar: em 2050, dois terços de nós viveremos em cidades. Para termos qualquer hipótese de atingirmos as metas de 2030, precisamos que as cidades comecem a desempenhar um papel muito mais abrangente e activo na luta contra o desperdício alimentar.

Atingir estas metas não será fácil, mas pode ser feito. Paris é um excelente exemplo. Depois de descobrir que os seus cidadãos estavam a deitar fora alimentos não embalados, a uma taxa duas vezes superior à média nacional, a cidade de Paris desenvolveu um plano de redução de desperdício de alimentos que incluía kits de informação para lojas locais, stands dedicados a produtos não vendidos em mercados de bairro e aumentando a consciência do consumidor através de brunches zero desperdício. A cidade acredita agora que pode reduzir o desperdício alimentar pela metade até 2025.

Em Milão, os esforços de combate ao desperdício alimentar espalham-se pela sociedade, e as escolas da cidade distribuem embalagens de take away aos alunos para evitar que almoços meio acabados acabem no lixo. Até agora, mais de 31 mil embalagens de take away foram distribuídas por 85 escolas. Um quarto das escolas em Milão são agora parceiras de iniciativas de doação de alimentos. Para além disso, desde 2014, que cada família e cada lar tem um serviço que separa a bio-reciclagem de outros resíduos domésticos, pronto para ser transformado em composto ou biogás. Em 2018, em resposta a uma promessa nacional de que as empresas da ramo alimentar receberiam cortes de impostos para redistribuir os alimentos excedentes, a cidade aproveitou a oportunidade e tornou obrigatório que todas as empresas de alimentos em Milão redistribuíssem os mesmos por meio de instituições de caridade e bancos de alimentos.

O cronómetro das metas climáticas para 2030 está cada vez mais curto. Com a pandemia a lançar um holofote sobre o sistema alimentar e levando muitos de nós a reexaminar a nossa relação com os alimentos, agora é a hora de os municípios e poderes locais perceberem que a bola está do lado deles.

Também em Portugal, em cidades como Lisboa e Porto, reciclar e compostar já são palavras de ordem e prioridades. Programas como a recolha selectiva porta-a-porta e o Lisboa a Compostar são apostas na estratégia nacional para os resíduos urbanos. No Porto, a cidade pretende continuar a investir em programas de educação/sensibilização para a sustentabilidade, com projectos como as hortas municipais que pretendem contribuir para a segurança alimentar dos cidadãos com a utilização mínima de recursos públicos, ou o projecto “Embrulha.”, uma iniciativa conjunta da Câmara do Porto e da LIPOR contra o desperdício alimentar.

Mas iniciativas e campanhas individuais não são suficientes. Para nos ajudar a vencer a luta contra o desperdício alimentar, devemos aprender com as iniciativas de boas-práticas de vários países, assim como de todas as partes interessadas da cidade, e transformá-las numa estrutura que possa ser usada e aplicada por todas as cidades, em todos os lugares. Essa estrutura deve ser construída em torno de quatro princípios básicos: separar os resíduos orgânicos de todos os outros tipos de resíduos; medir e monitorizar o que está a ser desperdiçado e por quem; redistribuir o excedente de alimentos usando uma das muitas soluções económicas disponíveis gratuitamente; e, finalmente, transformar qualquer alimento que não possa ser consumido em energia, combustível ou ração animal.

