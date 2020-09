1.º ciclo desprezado

Ao ler no PÚBLICO o artigo de Clara Viana sobre a idade dos professores, lembrei-me dos professores do 1.º Ciclo, que além da idade têm um desgaste psicológico maior que os colegas dos outros ciclos. Por isso é que no tempo da “outra senhora” eles eram aposentados mais cedo. A democracia infelizmente ainda não olhou para eles e como é “stressante” ensinar crianças de 6,7, 8 ou dez anos. Com famílias desestruturadas, com horários impossíveis e com trabalhos para casa que nem permitem aos professores terem descanso nos fins-de-semana.

Na minha opinião de antigo professor numa Escola Superior de Educação, este ciclo é o mais importante na formação das nossas crianças e todos sabemos como os professores deste ciclo são lembrados mais tarde com saudades que raramente existem noutros ciclos. Senhor ministro da Educação, é precisa uma reforma profunda neste ciclo. Seria uma das obras mais meritórias do seu ministério.

Borges Simão, Torres Novas

Frei Bento Domingues e Ferreira Fernandes

O PÚBLICO do passado domingo constituiu-se em si mesmo um indispensável caso de estudo e reflexão colectiva de que poucos outros jornais se podem orgulhar, tal a humanidade da escrita que nos ofereceu. Frei Bento Domingues, na página 15, e Ferreira Fernandes, na página 24, fizeram chegar aos leitores uma escrita que sendo conhecida desde sempre como augurando tudo do que a inteligência e humanismo jornalístico devem aportar transportava ainda, nestas duas crónicas domingueiras – como ouro! - o toque de seda e o aroma a perfeição com que nos honram serem “nossos” porque são Portugueses lúcidos, íntegros e corajosos, dando a cara e a pena pelos que não têm voz e que são a maioria dos que os lêem.

As duas crónicas magistralmente escritas e duma clareza que a todos permite chegar, fizeram-me sentir anã aos ombros de gigantes e alimentaram a minha convicção de que vale a pena tocar a crosta das ligeirezas costumeiras de alguns articulistas - tipo passadeira da fama - que estando em moda, não estão em modo serviço à comunidade porque colocam o seu saber (às vezes tão poucochinho…!) ao serviço do rei confundindo-se com cronistas-do-reino.

Nem a Frei Bento Domingues nem a Ferreira Fernandes tenho como agradecer directamente pelo presente que me deram quando li as suas clarividentes e fecundas reflexões e, por tal motivo, muito gostaria de usar este espaço para lhes fazer chegar a minha gratidão por terem tão bem legendado o pensamento dos muitos que como eu não conseguem chegar tão longe na escrita.

Maria Morais Mendes, Vila Nova de Gaia