Quim Torra apela à “ruptura democrática” e à “desobediência civil” na Catalunha

Horas depois de ser conhecida a sentença do Supremo Tribunal de Espanha que confirmou a sua condenação de um ano e meio de inabilitação, Quim Torra prometeu combater na Europa “uma lei injusta aplicada com o objectivo de vingança contra os que defendem os direitos humanos e universais”. As reacções à sentença também chegaram às ruas, com protestos que juntaram milhares de catalães em várias cidades e uma manifestação organizada pelas associações independentistas no centro de Barcelona.

