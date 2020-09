“As pessoas estão a entrar numa fase de rebeldia” por causa do confinamento

Com o confinamento selectivo em Madrid a aprofundar problemas de comunidades mais pobres da capital espanhola, o presidente da Federação Regional de Associações de Moradores de Madrid (FRAVM), Enrique Villalobos, ele próprio morador de Vallecas, tornou-se no porta-voz destas preocupações. Compara a postura do governo autonómico ao comportamento de Trump ou de Bolsonaro, e acusa a sua líder de “frivolidade”.

