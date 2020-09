Morreu o emir do Kuwait, aos 91 anos

O emir do Kuwait, xeque Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, morreu esta terça-feira, aos 91 anos, nos EUA, onde estava desde Julho a receber tratamento médico, anunciou a corte do emirado.

O ministro dos Assuntos da Corte Real, Ali Jarrah al-Sabah, leu um comunicado na televisão estatal, que tinha suspendido a emissão minutos antes para transmitir versos do Corão, anunciando: “É com grande tristeza e dor que choramos […] a morte do xeque Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, emir do Kuwait.”

Al-Sabah (1929-2020) subiu ao trono em Janeiro de 2006 e a sua governação ficou marcada pela aproximação ao Iraque, depois da Guerra do Golfo de 1990, e esforços diplomáticos para a resolução de crises regionais.

Sabah Al-Ahmad Al-Sabah deverá ser sucedido pelo meio-irmão, o príncipe herdeiro xeque Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah.