Joe Biden mostra declarações de impostos de 2019 antes de debate com Trump

O candidato democrata à Casa Branca, o ex-vice-presidente Joe Biden, divulgou esta terça-feira a declaração de impostos relativa a 2019, horas antes do primeiro debate com o Presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump. Os documentos mostram que Biden pagou quase 288 mil dólares (245 mil euros) em contribuições fiscais, sendo que o candidato e a esposa, Jill, declararam rendimentos brutos de 985 mil dólares (839 mil euros).

A decisão de Biden em divulgar os registos fiscais surge após uma investigação do The New York Times, que divulgou as declarações de impostos do Presidente Donald Trump. Estes documentos mostram que, no ano em que ganhou as eleições, Donald Trump pagou apenas 750 dólares (638 euros) em impostos federais. Após um ano na Presidência dos Estados Unidos, pagou outros 750. E, em dez dos últimos 15 anos, não pagou um só dólar em impostos. O simples facto de ter mantido estas declarações fiscais secretas significou uma quebra na tradição presidencial, com todos os Presidentes dos últimos 40 anos a tornarem pública a sua situação com o fisco norte-americano.

Também a candidata a vice-presidente pelo Partido Democrata, Kamala Harris, e o marido, Douglas Emhoff, decidiram divulgar estas declarações, alegando uma obrigação de transparência para com os eleitores norte-americanos.

Esta não é a primeira declaração fiscal que o casal Biden tornou pública: em 2016, pagaram 91 mil dólares (77 mil euros) sobre os rendimentos, ano em que declararam rendimentos de 396 mil dólares (337 mil euros). Com esta nova documentação, Biden já divulgou 22 anos de declarações fiscais.

“Este é um nível histórico de transparência, destinado a dar a confiança ao povo americano de que os seus líderes estão a olhar por eles e não pela sua próprias finanças”, disse Kate Bedingfield, uma das responsáveis pela campanha de Biden, citada pelo The New York Times.

A campanha do democrata aproveitou as revelações feitas pelo diário nova-iorquino, lançando anúncios sobre os 750 dólares pagos por Trump em impostos federais e comparando este valor às contribuições pagas por trabalhadores de classe média. O Presidente também já teve oportunidade de responder às mais recentes notícias, caracterizando-as como “fake news”, recusando novamente mostrar as declarações fiscais.

Na madrugada desta quarta-feira, terá lugar o primeiro debate presidencial entre Trump e Biden. O pontapé de saída entre os candidatos tem início marcado para as 2h de Portugal Continental.