EUA. Polícia acaba com festa com mais de mil estudantes na Florida

As forças policiais de Tallahassee, cidade onde se localiza o campus da Universidade do Estado da Florida, nos EUA, foram obrigadas a dispersas um ajuntamento com mais de mil estudantes que aconteceu durante este fim-de-semana. Segundo escreve esta terça-feira a CNN, que cita um comunicado do Departamento Policial de Tallahassee, as autoridades locais receberam mais de uma dezena de chamadas a relatar que “grandes multidões” estavam reunidas em vários pontos da cidade.

O maior destes encontros aconteceu junto a um bloco de apartamentos a cerca de três quilómetros do campus da universidade, em Dixie Drive, e envolveu mais de mil pessoas que se concentraram na parte exterior do edifício. As forças policiais, que chegaram por volta da meia-noite e se depararam com cerca de 700 veículos estacionados naquela zona, conseguiram dispersar as pessoas em segurança com a ajuda de um helicóptero. “A maior parte das faixas de rodagem à volta do complexo estavam bloqueadas”, refere a polícia em comunicado.

A festa aconteceu numa altura em que cerca de 1500 estudantes já foram diagnosticados com o novo coronavírus desde 2 de Agosto. John Thrasher, o reitor da universidade, apelou a todos os estudantes que usassem máscara e cumprissem o distanciamento de dois metros. Thrasher criticou ainda os alunos que frequentam ou são os anfitriões de festas ou grandes reuniões nesta altura.

“As escolhas que vocês fazem não vos afectam só a vocês. Afectam os vossos amigos, famílias, professores, funcionários da universidade, a comunidade de Tallahassee em geral e a nossa capacidade de vos proporcionar aulas presenciais e eventos futuros no campus”, refere Thrasher numa carta emitida a 18 de Setembro e citada pela CNN.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por sua vez, o governador da Florida, Rick DeSantis, pediu que as punições dos estudantes não sejam “draconianas”, ou seja, excessivamente severas, argumentando que os alunos correm “um baixo risco”.

De acordo com a contagem da Universidade de Johns Hopkins, o estado da Florida tem mais de 701 mil casos confirmados e mais de 14 mil mortes registadas. Os Estados Unidos, o país mais afectado pela pandemia tanto em casos confirmados como em mortes, tem 7.149.073 casos de infecção registados e mais de 205 mil vítimas mortais.