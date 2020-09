Desabamento de tecto do Metro de Lisboa na Praça de Espanha provoca um ferido

Um desabamento do tecto do Metro de Lisboa na estação da Praça de Espanha provocou esta terça-feira um ferido, desconhecendo-se ainda a gravidade do seu estado, e a interrupção da circulação na Linha Azul, disse fonte policial.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP referiu à Lusa que o alerta para o incidente foi dado cerca das 14h30.

“O que podemos adiantar é que há de momento contabilizado um ferido, desconhecendo-se para já a gravidade do mesmo”, disse a mesma fonte.

Fonte do Metropolitano de Lisboa disse à Lusa que a circulação na Linha Azul está interrompida desde as 14h23, altura em que se deu o “abatimento de um tecto” entre a Estação de São Sebastião e a Praça de Espanha. A mesma fonte referiu estarem a ser “apuradas as causas”.

A zona da Praça de Espanha está em obras para proceder a alterações viárias, mas não há trabalhos a decorrer no metropolitano