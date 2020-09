Menos de um milhão de vidas

Um milhão de mortes por covid-19

A notícia foi dada pelos media internacionais a 11 de Janeiro. “Um homem de 61 anos morreu de pneumonia na cidade de Wuhan, na China, após um surto de um vírus ainda não identificado, enquanto outros sete estão em estado crítico”, escreveu a Reuters nesse dia. O homem, cliente regular de “um mercado de marisco” na cidade, assim era descrito, tinha desenvolvido uma pneumonia grave. Mas tinha outras patologia prévias diagnosticadas, incluindo tumores abdominais e uma doença hepática crónica. “Morreu a 9 de Janeiro”, no hospital, depois de os médicos terem tentado tratá-lo com medicamentos de combate a infecções e respiração assistida por ventilador. Acrescentava ainda a Reuters na sua notícia que as autoridades de saúde chinesa declaravam não ter “evidências claras” de que aquele que parecia ser um novo coronavírus, e que estaria a fazer adoecer algumas pessoas, sobretudo vendedores no mercado, onde se vendiam animais vivos para consumo alimentar, fosse transmissível de humanos para humanos.